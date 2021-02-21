Real Madrid tek golle 3 puanı aldı

La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valladolid'i 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid tek golle 3 puanı aldı
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21 Şubat 2021 00:52
İspanya La Liga'nın 24. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Valladolid'e konuk oldu.

Estadio Municipal Jose Zorrilla'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Real Madrid 65. dakikada Kroos'un asistinde Casemiro'yla öne geçti. Sonrasında top hakimiyetini sağlayan ve oyunu kontrolü rakibine bırakmayan Real Madrid, üç puanı tek golle almayı başardı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 52 puana yükselerek maç fazlasıyla lider Atletico Madrid ile arasındaki puanı 3'e indirdi. Valladolid ise 21 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.



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