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Real Madrid tek devre oynadı, kazandı!

İspanya La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Real Madrid, evinde Leganes'i 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid tek devre oynadı, kazandı!
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28 Nisan 2018 21:20
Real Madrid - Leganes maçında kazanan, 2-1'lik skorla Real Madrid oldu. İspanya La Liga'nın 34. haftasındaki mücadele Santiago Bernabeu'da oynandı.

Ronaldo, Marcelo, Kroos ve Modric gibi yıldızlarını dinlendiren Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Bale ve 45. dakikada Mayoral'den geldi. Leganes'in tek sayısı ise 66. dakikada Brasanac'tan geldi. Öte yandan Leganes'te Brasanac 90+3. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 71 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Leganes ise 40 puanla 16. basamakta kaldı.

La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda barcelona ile El Clasico'ya çıkacakken, Leganes ise evinde Levante'yi konuk edecek.



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