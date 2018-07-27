Real Madrid taraftarı, Harry Kane'i istiyor

Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasıyla flaş bir transfer yapması beklenen Real Madrid, gözünü forvet transferine çevirdi.
İspanyol Marca gazetesinin yaptığı ve 200 bin kişinin katıldığı ''Real Madrid'in yeni forveti kim olmalı?'' sorusuna taraftarların %26'sı Harry Kane dedi.
KANE'İ CAVANI VE ICARDI İZLEDİ
Taraftarların ikinci tercihi ise Edinson Cavani ve Mauro Icardi oldu. İki isim de %14 oran aldı.
Listedeki tüm isimlerin oy dağılımı ise şu şekilde;
26 % Harry Kane
14 % Edinson Cavani
14 % Mauro Icardi
12 % Mariano
12 % R. Lewandowski
8 % Alvaro Morata
6 % Rodrigo
5 % Autre
2 % Roberto Firmino
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İspanyol Marca gazetesinin yaptığı ve 200 bin kişinin katıldığı ''Real Madrid'in yeni forveti kim olmalı?'' sorusuna taraftarların %26'sı Harry Kane dedi.
KANE'İ CAVANI VE ICARDI İZLEDİ
Taraftarların ikinci tercihi ise Edinson Cavani ve Mauro Icardi oldu. İki isim de %14 oran aldı.
Listedeki tüm isimlerin oy dağılımı ise şu şekilde;
26 % Harry Kane
14 % Edinson Cavani
14 % Mauro Icardi
12 % Mariano
12 % R. Lewandowski
8 % Alvaro Morata
6 % Rodrigo
5 % Autre
2 % Roberto Firmino
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