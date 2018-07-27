Real Madrid taraftarı, Harry Kane'i istiyor

Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasıyla flaş bir transfer yapması beklenen, gözünü forvet transferine çevirdi.İspanyol Marca gazetesinin yaptığı ve 200 bin kişinin katıldığı ''Real Madrid'in yeni forveti kim olmalı?'' sorusuna taraftarların %26'sıdedi.Taraftarların ikinci tercihi ise Edinson Cavani ve Mauro Icardi oldu. İki isim de %14 oran aldı.Listedeki tüm isimlerin oy dağılımı ise şu şekilde;26 % Harry Kane14 % Edinson Cavani14 % Mauro Icardi12 % Mariano12 % R. Lewandowski8 % Alvaro Morata6 % Rodrigo5 % Autre2 % Roberto Firmino