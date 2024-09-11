Real Madrid sözleşmesini uzattı: Lunin

Real Madrid, Courtois'in yokluğunda birçok kez kaleyi koruyan ve başarılı bir grafik çizen Andriy Lunin için kararını verdi.
Marca'da yer alan habere göre; Madrid devi, Ukraynalı kalecisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Madrid, son detayların ardından resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.
25 yaşındaki Lunin'in mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.
Marca'da yer alan habere göre; Madrid devi, Ukraynalı kalecisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Madrid, son detayların ardından resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.
25 yaşındaki Lunin'in mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.
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