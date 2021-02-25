Real Madrid son nefeste galibiyeti aldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta ile Real Madrid karşı karşıya geldi.



Gewiss Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 1-0 kazandı.



Karşılaşmanın henüz 17. dakikasında Atalanta'da Freuler tartışmalı bir kararla kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yoğun itirazlara rağmen karar değişmedi. 23. dakikada Real Madrid'den Casemiro sarı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düşerken ilk yarı golsüz sona erdi.



İkinci yarıda Ilicic'i oyuna alan Atalanta Real Madrid'in topa daha fazla oynamasına engel olmaya çalışsa da savunmaya çekilmeyi seçti. 86. dakikaya gelindiğinde Real Madrid aradığı golü Modric'in asistinde Ferland Mendy ile buldu. Mendy bu sezon ilk golünü atarak takımına rövanş için avantajı getiren isim oldu.



İki takımı yeniden karşı karşıya getirecek rövanş maçı 16 Mart'ta oynanacak.



