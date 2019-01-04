La Liga'da eksik maçlarını tamamlamak için Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Villarreal ile Real Madrid sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.Real Madrid'in gollerini 7. dakikada Karim Benzema ve 20. dakikada Varane attı.Villarreal'in rakibi karşısındaki gollerini ise 4. dakikada ve 82. dakikada Santi Cazorla kaydetti.Bu sonuçla Real Madrid'in puanı 30 olurken, Villarreal puanını 16 yaptı.Real Madrid bir sonraki maçında Real Sociedad ile karşılaşacak. Villarreal ise bir sonraki maçında deplasmanda Eibar'a konuk olacak.