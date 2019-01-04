  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Real Madrid son 10 dakikada puana razı oldu

Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştığı maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid son 10 dakikada puana razı oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2019 01:59
La Liga'da eksik maçlarını tamamlamak için Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Villarreal ile Real Madrid sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Real Madrid'in gollerini 7. dakikada Karim Benzema ve 20. dakikada Varane attı.

Villarreal'in rakibi karşısındaki gollerini ise 4. dakikada ve 82. dakikada Santi Cazorla kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid'in puanı 30 olurken, Villarreal puanını 16 yaptı.

Real Madrid bir sonraki maçında Real Sociedad ile karşılaşacak. Villarreal ise bir sonraki maçında deplasmanda Eibar'a konuk olacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için