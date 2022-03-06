Real Madrid Sociedad'a geriden gelip fark attı

La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etti ve Sevilla'nın 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid Sociedad'a geriden gelip fark attı
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06 Mart 2022 00:57
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'a konuk oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Maçın henüz 10. dakikasında Oyarzabal'ın golüyle öne geçen Sociedad'a 40. dakikada Camavinga ve 43. dakikada Luka Modric yanıt verdi ve ilk yarıyı Real Madrid 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Real Madrid, 69'da Benzema ile bir gol buldu ama VAR'da iptal edildi. Benzema bu kez 76. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. 79'da Asensio son sözü söyledi ve Real Madrid sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 63 puana yükseldi ve Sevilla'nın 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. Real Sociedad ise 44 puanda kaldı.

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