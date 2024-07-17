Real Madrid şikayet etti, ırkçı taraftar ceza aldı

Real Madrid Kulübü, oyuncuları Vinicius Junior ve Antonio Rüdiger'e ırkçı hakaretlerde bulunan bir anonim sosyal medya kullanıcısının şikayet üzerine hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.



HAPİS CEZASI VERİLDİ



İspanyol basınından Marca'nın dijital forumunda oyuncuların ırkları ve dini inançları hakkında hakaret içeren yorumlarda bulunan kullanıcı, İspanya'da bulunan Parla Mahkemesi tarafından ahlaki bütünlüğe karşı iki suçtan suçlu bulundu.



Kullanıcı, 8 ay hapis cezasına ve 20 ay süreyle söz konusu foruma katılmamaya mahkum edildi.



REAL MADRID'DEN TEŞEKKÜR



Real Madrid Kulübü, Marca forumunda ırkçı yorumları görüp kulübe şikayette bulunan taraftarına da özel bir teşekkür gönderdi.



Konu hakkında açıklamada bulunan Real Madrid Kulübü, şu ifadeleri kullandı;



"Real Madrid, Marca gazetesinin dijital baskısının forumunda çeşitli takma adlar altında hareket ederek oyuncularımız Vinicius Junior ve Antonio Rüdiger'e yönelik ciddi ırkçı saldırı ve hakaretlerde bulunan bir kişi hakkında Parla 5 No'lu Sulh Ceza Mahkemesi'nin bugün suçlu kararı verdiğini duyurur.



Sanık, özellikle Vinicius Junior ve Antonio Rüdiger'e karşı işlenen ve her ikisi de ırkçı saiklerle hareket etmek ve Antonio Rüdiger'in durumunda dinini de göz ardı etmek suretiyle ağırlaştırılmış ahlaki bütünlüğe karşı iki suçtan suçlu bulunmuştur.



Mahkeme sanıkğı sekiz ay hapis cezasına ve 20 ay süreyle söz konusu foruma katılmamaya mahkum etti. Hapis cezasının ertelenmesi, sanığın eşit muamele ve ayrımcılık yapmama programına katılması şartına bağlanmıştır.



Bu, Real Madrid oyuncularının ırkçı hakaretler nedeniyle aldığı ikinci cezai mahkumiyet olup, bu davada ve ilk kez dijital forumlarda ve sosyal ağlarda da meydana gelen bu türden tahammül edilemez saldırılara yaptırım uygulanmıştır.



Vinicius Junior ile birlikte davada özel savcı olarak görev yapan Real Madrid, kulübümüzün değerlerini korumak ve futbol ve spor dünyasındaki her türlü ırkçı davranışı ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecektir.



Son olarak Real Madrid, Marca gazetesi forumunda kınanan hakaretleri keşfettikten sonra bunları yetkililerin ve kulübümüzün dikkatine sunan taraftara işbirliği için teşekkür eder."







