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Real Madrid seriye bağladı! 3 gol, 3 puan...

La Liga'da 22. haftada Real Madrid, Deportivo Alaves'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid seriye bağladı! 3 gol, 3 puan...
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04 Şubat 2019 00:53
La Liga'da 22. hafta maçında Real Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. dakikasnda Karim Benzema ile öne geçen Real Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde sahneye Vinicius Junior çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 90. dakikada Diaz söyledi ve Real Madrid, Deportivo Alaves'i 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 42'ye yükseltti Barcelona ile puan farkını 8'e indirdi. Alaves ise 32 puanda kaldı.

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