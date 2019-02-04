La Liga'da 22. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 30. dakikasnda Karim Benzema ile öne geçen Real Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Dakikalar 80'i gösterdiğinde sahneye Vinicius Junior çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 90. dakikada Diaz söyledi ve Real Madrid, Deportivo Alaves'i 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 42'ye yükseltti Barcelona ile puan farkını 8'e indirdi. Alaves ise 32 puanda kaldı.