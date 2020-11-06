Real Madrid, Sergio Ramos ile uzatıyor

İspanya devi Real Madrid, tecrübeli stoper Sergio Ramos ile 2023 yılına kadar sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Sergio Ramos ile uzatıyor
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06 Kasım 2020 20:15
Real Madrid'in kaptanı Real Madrid, artık sadece savunmasıyla değil attığı gollerle de takımına katkı sağlıyor.

Real Madrid, 34 yaşındaki stoper oyuncusunun yaşı ilerlemiş olmasına rağmen yükselen performansına karşılık olarak sözleşmesini uzatacak.

1 YIL DÜŞÜNDÜLER AMA...

Real Madrid, ilk olarak oyuncusunun sözleşmesini 1 yıl uzatmak istedi ancak Ramos'un başarısı üzerine sözleşme süresinin 3 yıllık yapılması belirlendi.

Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Ramos, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



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