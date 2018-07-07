Real Madrid, Savic için 155 milyon euro ödemeye hazır

İtalyan Corriere dello Sport ve İspanyol AS gazetesinin haberine göre, Real Madrid, Lazio'nun orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic için 155 milyon euro ödemeye hazır.Sırbistan'ın milli futbolcusu olan Milinkovic-Savic,iki sezondur Avrupa Kupası ve İtalya Ligi'ndeki iyi performansının yanında Dünya Kupası'ndaki oyunuyla son dönemde adından bolca söz ettirdi.Manchester United, Barcelona ve Paris Saint-Germain kulüplerinin de ilgilendiği söylenen Milinkovic-Savic'in, Real Madrid'in Ronaldo'yu Juventus'a satması durumunda Real kulübünün kesinlikle satın alınacağı şiddetini arttırarak dile getirilmeye devam ediyor.23 yaşındaki oyuncunun menajeri Mateja Kezman, Lazio kulüp başkanı Claudio Lotito ve Sportif Direktör Igli Tare ile geçenlerde yemeğe çıktığı öğrenildi. Bu yemekte oyuncunun geleceği hakkında konuştukları düşünülüyor.Çocukluğunu İspanya da geçiren Milinkovic-Savic, Real Madrid taraftarı olduğunu açık açık söyleyem bir isim.