Real Madrid, Rüdiger'den vazgeçti!

Real Madrid, bir süredir transferi için görüştüğü Antonio Rüdiger'den sözleşme şartları nedeniyle vazgeçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Rüdiger'den vazgeçti!
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02 Ocak 2022 17:07
İspanya La Liga devi Real Madrid'in gündemine Chelsea'den savunma oyuncusu Antonio Rüdiger gelmişti.

İngiliz basınının haberine göre; Real Madrid, Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman stoperin transferinden vazgeçti.

Haberde Rüdiger'in menajerinin İspanyol ekibinden büyük çaplı bir sözleşme ve 20 milyon euro'luk imza parası istemesi nedeniyle Real Madrid'in transferi askıya aldığı belirtildi.

Öte yandan Rüdiger için Bayern Münih ve PSG'nin de nabız yokladığı ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chelsea formasıyla 25 resmi maça çıktı ve 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.


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