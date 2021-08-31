Real Madrid Rennes'den Eduardo Camavinga'yı bitiriyor

Fransa'nın en büyük gelecek vaad eden isimlerinden biri olarak gösterilen Eduardo Camavinga Real Madrid'e transfer oluyor.



Fransız basınının haberleirne göre Camavinga için Rennes kulübüyle anlaşma sağlayan Real Madrid'in oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdiği be resmi imzaların atılmasının an meselesi olduğu kaydedildi.



Real Madrid'in 2 sezondur kadrosuna katmaya çalıştığı Camavinga, geçen sezon takımı Rennes'in Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle 1 yıl takımında kalmak istemişti. Fransa Milli Takımı'nda da oynayan Camavinga, geleceğin en yetenekli merkez orta saha oyuncularından biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Öte yandan iddialara göre Real Madrid'in Camavinga için Rennes ödeyeceği bonservis bedelinin 35 milyon euro olduğu belirtiliyor.



Eduardo Camavinga 2019 yılında 16 yaşındayken profesyonel olmuş ve tekniği, fizik üstünlüğü, çalımları ve soğukkanlı oyunuyla dünyayı kendisine kısa sürede hayran bırakmıştı.



