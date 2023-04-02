Haber Tarihi: 02 Nisan 2023 18:10 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 18:10

Real Madrid - Real Valladolid maçı CANLI İZLE - Real Madrid - Real Valladolid maçı hangi kanalda?

Real Madrid- Valladolid Maçını Canlı İzle - La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Real Valladolid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Real Madrid - Real Valladolid maçı CANLI İZLE - Real Madrid - Real Valladolid maçı hangi kanalda?
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La Liga'da 27. hafta heyecanı başladı. Zorlu karşılaşmaların olduğu dev ligde bugün Real Madrid kendi sahasında Valladolid'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayını ve maç linki merak konusu olurken tarihi ve saati de araştırılmaya başlandı. İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Real Madrid ile Real Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Real Madrid- Valladolid Maçı Canlı İzle

İspanya La Liga 27. haftasında oynanacak olan Real Madrid- Valladolid maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 2 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek. Karşılaşma 17.15'de oynanacak.
Real Madrid- Valladolid Maçı Hangi Kanalda, Saat kaçta?

İspanya La Liga maçlarının Türkiye yayıncısı S Sport oldu. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden ekranlara gelecek.

Real Madrid - Real Valladolid karşılaşmasının tahmini kadroları

Los Blancos defans oyuncusu Nacho Fernandez cezalı, Ferland Mendy ve Mariano Diaz sakatlandı.

Bitmiş Real Valladolid'e gelince , Javi Sanchez cezalı olduğu için kaçıracak , Darwin Machis , Sergio Escudero ve Anuar sakatlıklarla birlikte Jordi Masip, Selim Amallah, Kenedy, Gonzalo Plata ve Cyle Larin'in sakatlıkları şüpheli.

Real Madrid'in tahmini kadrosu (4-3-3): Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba; Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos; Fede Valverde, Karim Benzema, Vinicius Junior.

Real Valladolid'in tahmin edilen kadrosu (4-3-3): Sergio Asenjo; Ivan Fresneda, Martin Hongla, Jawad El Yamiq, Lucas Olaza; Alvaro Aguado, Roque Mesa, Monchu; Oscar Plano, Cyle Larin, Sergio Leon.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



 
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