Real Madrid - Real Valladolid maçı CANLI İZLE - Real Madrid - Real Valladolid maçı hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

La Liga'da 27. hafta heyecanı başladı. Zorlu karşılaşmaların olduğu dev ligde bugün Real Madrid kendi sahasında Valladolid'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayını ve maç linki merak konusu olurken tarihi ve saati de araştırılmaya başlandı. İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Real Madrid ile Real Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?İspanya La Liga 27. haftasında oynanacak olan Real Madrid- Valladolid maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 2 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek. Karşılaşma 17.15'de oynanacak.İspanya La Liga maçlarının Türkiye yayıncısı S Sport oldu. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden ekranlara gelecek.Los Blancos defans oyuncusu Nacho Fernandez cezalı, Ferland Mendy ve Mariano Diaz sakatlandı.Bitmiş Real Valladolid'e gelince , Javi Sanchez cezalı olduğu için kaçıracak , Darwin Machis , Sergio Escudero ve Anuar sakatlıklarla birlikte Jordi Masip, Selim Amallah, Kenedy, Gonzalo Plata ve Cyle Larin'in sakatlıkları şüpheli.Real Madrid'in tahmini kadrosu (4-3-3): Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba; Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos; Fede Valverde, Karim Benzema, Vinicius Junior.Real Valladolid'in tahmin edilen kadrosu (4-3-3): Sergio Asenjo; Ivan Fresneda, Martin Hongla, Jawad El Yamiq, Lucas Olaza; Alvaro Aguado, Roque Mesa, Monchu; Oscar Plano, Cyle Larin, Sergio Leon.