Real Madrid pusuda bekliyor: Castello Lukeba

Leipzig forması giyen Castello Lukeba'nın 90 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bu yaz devreye gireceği belirtildi. Real Madrid'in oyuncuyu yakından izlediği yazıldı. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid pusuda bekliyor: Castello Lukeba
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19 Kasım 2024 14:05
Leipzig forması giyen Castello Lukeba için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fabrizio Romano'da yer alan habere göre; Castello Lukeba'nın 90 milyon €'luk serbest kalma maddesi 2025 yazından itibaren devreye girecek.

REAL MADRID PUSUDA!

Bu gelişmeyle birlikte İspanyol devi Real Madrid'in oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

21 yaşındaki stoper ile Real'in dışında Premier Lig'den de birçok kulübün takip ettiği ifade edildi.

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcu bu sezon 12 maçta forma giydi ve 929 dakika sahada kaldı.

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