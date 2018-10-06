Real Madrid, kötü gidişatını sonlandıramadı. La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e 90+5. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.
Alaves'e galibiyeti getiren gol, 90+5. dakikada Garcia'dan geldi. Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid, CSKA Moskova maçının ardından Alaves ağlarını da sarsamadı.
Bu sonucun ardından ligde üst üste 3 maçta galibiyetle tanışamayan Real Madrid 14 puanda kaldı. Alaves ise puanını 14 yaparak Real Madrid'i yakaladı.
La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid evinde Levante'yi konuk edecek, Alaves ise deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak.
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Alaves'e galibiyeti getiren gol, 90+5. dakikada Garcia'dan geldi. Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid, CSKA Moskova maçının ardından Alaves ağlarını da sarsamadı.
Bu sonucun ardından ligde üst üste 3 maçta galibiyetle tanışamayan Real Madrid 14 puanda kaldı. Alaves ise puanını 14 yaparak Real Madrid'i yakaladı.
La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid evinde Levante'yi konuk edecek, Alaves ise deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak.
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