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Real Madrid PARAMPARÇA!

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 8. haftasında deplasmanda Alaves'e 90+5. dakikada yediği golün ardından 1-0 mağlup oldu.

Real Madrid PARAMPARÇA!
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06 Ekim 2018 21:31
Real Madrid, kötü gidişatını sonlandıramadı. La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e 90+5. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

Alaves'e galibiyeti getiren gol, 90+5. dakikada Garcia'dan geldi. Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid, CSKA Moskova maçının ardından Alaves ağlarını da sarsamadı.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3 maçta galibiyetle tanışamayan Real Madrid 14 puanda kaldı. Alaves ise puanını 14 yaparak Real Madrid'i yakaladı.

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid evinde Levante'yi konuk edecek, Alaves ise deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak.



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