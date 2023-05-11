Real Madrid, Obra'yı eleyerek Final Four'da

THY Euroleague play-off 5. maçında Real Madrid, Partizan'ı konuk etti.



WiZink Center'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid son çeyrekteki etkili oyunuyla 98-94 kazanarak seride 3-2 öne geçti ve Final Four'a adını yazdıran son takım oldu.



İlk çeyreği 1 sayı farkla önde tamamlayan Partizan, devreye 16 sayı farkla girdi. İkinci yarıda toparlanan Real Madrid, özellikle son çeyrekteki etkili oyunuyla geri dönüş yapmayı başardı ve Final Four'a yükselen dördüncü takım oldu.



THE Euroleague'de Final Four'a yükselen diğer takımlar ise Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos, Zalgiris Kaunas'ı eleyen Barcelona ve Maccabi'i eleyen Monaco olmuştu.





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