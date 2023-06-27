Real Madrid, Nigel Williams-Goss ile yollarını ayırdı

Geride bıraktığımız sezonda EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid, yeni sezon planlamalarını sürdürüyor.



İspanyol devi, sözleşmesi sona eren Nigel Williams-Goss ile yollarını ayırdığını açıkladı.



OLYMPİAKOS DEVREDE



Öte yandan Yunan medyasında çıkan haberlere göre Amerikalı oyuncu Nigel Williams-Goss, Olympiakos ile anlaşmak üzere.



Yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde Yunan ekibine katılması bekleniyor.



SEZON İSTATİSTİKLERİ



Bu sezon Real Madrid formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Goss; 7.6 sayı, 1.3 ribaund ve 1.8 asist istatistikleri ile mücadele etti.





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