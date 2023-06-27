Real Madrid, Nigel Williams-Goss ile yollarını ayırdı

Real Madrid, sözleşmesi sona eren Nigel Williams-Goss ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Real Madrid, Nigel Williams-Goss ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2023 18:48
Geride bıraktığımız sezonda EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid, yeni sezon planlamalarını sürdürüyor. 

İspanyol devi, sözleşmesi sona eren Nigel Williams-Goss ile yollarını ayırdığını açıkladı. 

OLYMPİAKOS DEVREDE 

Öte yandan Yunan medyasında çıkan haberlere göre Amerikalı oyuncu Nigel Williams-Goss, Olympiakos ile anlaşmak üzere.

Yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde Yunan ekibine katılması bekleniyor. 

SEZON İSTATİSTİKLERİ 

Bu sezon Real Madrid formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Goss; 7.6 sayı, 1.3 ribaund ve 1.8 asist istatistikleri ile mücadele etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery