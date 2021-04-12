'Real Madrid, Neymar için 300 milyonu masaya koydu'

Neymar'ın eski menajeri Wagner Ribeiro, L'Equipe'e verdiği röportajda Real Madrid'in teklifini açıkladı.



Wagner Ribero, "Neymar'ı 12 yaşından beri tanıyorum. Onu o günlerden beri izliyorum. Herkesi geçerdi ve güçlü savunmacılar alt ederdi." ifadelerini kullandı.



"13 yaşındayken sansasyon yaratmaya başlamıştı." diyerek sözlerini Wagner Ribeiro, "Babası ve Neymar, 20 gün boyunca benimle beraber Real Madrid'in denemelerine katıldı. Real Madrid, Neymar'ı sevdi. Ancak, Santos Başkanı Marcelo Teixeiro, beni aradı ve 840 bin euro teklif etti. Ayrıca aylık 10 bin euro maaş vereceğini söyledi. Neymar, o dönemde sadece 100 euro'ya oynuyordu. Babası, Brezilya'da kalmayı seçti. Neymar da o dönem Brezilya dışına gitmek istemiyordu. Annesinden uzakta ağlıyordu." dedi.



"CHELSEA VE REAL MADRID ÇOK İSTEDİ"



Wagner Ribeiro, "2010'da Chelsea, Neymar için çok para teklif etti ama Neymar İngiltere'ye gitmek istemedi." diyerek sözlerini sürdürdü.



Real Madrid'in teklifini aktaran Ribeiro, "Florentino Perez, Neymar'ı beğeniyordu. Santos'a 40 milyon euro önerdi. Babası zaman istedi. Neymar ise Barcelona'yı istediğini söyledi. Madrid ısrarcıydı. Brezilya'ya 3 yönetici ve avukatlar gönderdi. 20 gün boyunca Brezilya'da kaldılar. Neymar bir türlü ikna olmadı. Messi, Pique ile beraber oynamak istiyordu. Ben ona Madrid'e gitmesinin daha iyi olacağını söyledim. Florentino ve Madrid çok ilgiliydi. Beni dışarıda bıraktı ve Barcelona'ya gitti. O süreçte Neymar'ın babası Andre Cury ile çalıştı. Benim dışımda bir oyun oynadılar. O transferinden tek bir kuruş bile kazanmadım." açıklamasını yaptı.



Neymar'ın neden Barcelona'yı seçtiğini de anlatan Brezilyalı menajer, "Messi ile beraber oynamak istedi. Bu onun seçimiydi, saygı duydum. Bana göre iyi bir seçim olmadı." yorumunda bulundu.



"26 MİLYON, OTEL ZİNCİRİNDEN HİSSE, ÖZEL JET"



PSG'ye transferini de yorumlayan Ribeiro, "2016 yazında Neymar, babası, Nasser Al Khelaifi, Olivier Letang ve ben Ibiza'da buluştuk. Otelin en üst katıydı. Kimse yoktu. Neymar, Barcelona'dan 11 milyon euro kazanıyordu. Nasser 26 milyon euro önerdi. Biz 40 istedik. Bunun üstünde çalışacağını söylerdi. Ardından otel zincirinden hisse, özel bir jet vereceğini söyledi. Neymar, yine de Paris'e gitmek istemedi. Barcelona'da mutluydu. Babası görüşmeleri devraldı ve yıllık 28 milyon euro maaşla pazarlık kapandı." açıklamasını yaptı.



"FLORENTINO 300 VERDİ, NASSER REDDETTİ"



Wagner Ribeiro, "2 yıl sonra Real Madrid Neymar'ı çok istedi. Florentino Perez, 300 milyon euro önerdi. Bana da anlattı. Nasser, '300 milyon euor değil 1 milyar euro da verseler satmam' diyerek reddetti." dedi.



Neymar'ın Paris'te mutlu olduğunu söyleyen Ribeiro, "Hiçbir kulüp Paris'in ona ödediği paraları ödeyemez. Madrid'in finansal problemleri var. Barcelona çok daha kötü. Ne İtalyanlar, ne de United ve City bu paraları veremez. Paris'te iyi bir hayat yaşıyor ve güzel bir takımı var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni de kazanabilirler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



