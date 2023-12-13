Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Nenad Bjelica yönetimindeki Alman ekibi Union Berlin ile İspanyol ekibi Real Madrid karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Real Madrid oldu.



Real Madrid'de Luka Modric 45. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Union Berlin 45+2. dakikada Kevin Volland'ın golüyle 1-0 öne geçti.



Konuk ekip Real Madrid, 61. dakikada Jesulu'nun golüyle durumu 1-1 yaptı. Union Berlin savunmasına zor anlar yaşayan Joselu, 72. dakikada attığı golle Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi.



Union Berlin, 85. dakikada Alex Kral'In golüyle durumu 2-2 yaptı. Ancak Real Madrid, 89. dakikada Dani Ceballos'un golüyle maçı 3-2 kazandı.



Real Madrid bu galibiyetin ardından 18 puanla grubu lider bitirdi. Union Berlin 2 puanla Avrupa'ya veda etti.





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