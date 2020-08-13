Real Madrid Modric'in halefini içeriden buldu

Real Madrid'in ilerleyen yaşı nedeniyle halefini aradığı Luka Modric için Martin Odegaard'ı düşündüğü ve Norveçil 10 numaranın önümüzdeki sezon kiralık olarak gönderilmeyeceği belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Real Madrid Modric'in halefini içeriden buldu
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13 Ağustos 2020 04:22
Real Madrid'in kiralık olarak Real Sociedad'a gönderdiği başarılı performansıyla göz dolduran Martin Odegaard'ı önümüzdeki sezon takımda kalacağı belirtiliyor.

İspanyol basını, teknik direktör Zinedine Zidane tarafından kadronun gençleştirilmsi ile ilgili hamleler yapmak istediği ve Odegaard'ın bu projenin ilk ismi olacağı belirtiliyor. Özellikle orta sahanın ortasında ilerleyen yaşı nedeniyle Modric'in yerine 21 yaşındaki Odegaard'ın yerleştirileceği konuşuluyor.

Sezon başında anlaşmanın 2 yıllık olarak yapıldığı ancak hem Odegaard'ın formu, hem de hücuma yönelik orta saha oyuncusu bakımından eksiklik yaşayan Real Madrid için Norveçli'nin varlığının önemli olduğu ve Modric'in halefi olarak görüldüğü belirtiliyor.

Stromsgodset takımından 16 yaşındayken 2.8 milyon euro'ya transfer edilen Odegaard, kiralık olarak Heerenveen, Vitesse kulüplerinde oynamıştı.

Norveçli 10 numara Odegaard, geçen sezon La Liga'da 31 maçta 4 gol, 6 asist, Kral Kupası'nda 5 maçta 3 gol 3 asist yaparak Real Madrid için hazır olduğunu göstermişti.



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