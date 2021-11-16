Real Madrid, Modric'in sözleşmesini 2023'e uzatmayı planlıyor

Real Madrid Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric'in sözleşmesini 2023'e kadar uzatmaya hazırlanıyor.



Kulüpte sayısız başarılar kazanan ve hala performans düşüklüğü yaşamadan takımın maestrosu olan Modric'in 2022'de bitecek sözleşmesinin uzatılacağı kaydedildi. Marca'nın haberine göre Modric'i 2023'e kadar kulüpte tutmanın hesaplarını yapan Real Madrid'in yakın zamanda yıldız isme yeni sözleşmesini imzalatacağı belirtildi.



2012 yılında Tottenham'dan 34 milyon euroya transfer edilen Luka Modric, sözleşmesini uzatırsa Real Madrid'de 11 sezon oynamış olacak.





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