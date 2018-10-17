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Real Madrid, Milano'da geri döndü!

Basketbol THY Avrupa Ligi 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Olimpia Milano'yu 91-85 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid, Milano'da geri döndü!
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17 Ekim 2018 23:34
THY Avrupa Ligi 2. haftasında Olimpia Milano ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mücaedelenin ilk çeyreğini 28-13 geride kapatan Real Madrid, ikinci periyotta farkı eritti ve devreye 50-41'lik skorla girdi.

Üçünü çeyrekte geri dönmeyi bilen Real Madrid, son periyotta üstünlüğünü korudu ve Olimpia Milano'yu deplasmanda 91-85 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 2'de 2 yaptı. Olimpia Milano ise ilk mağlubiyetini aldı.

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