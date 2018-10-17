THY Avrupa Ligi 2. haftasında Olimpia Milano ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Mücaedelenin ilk çeyreğini 28-13 geride kapatan Real Madrid, ikinci periyotta farkı eritti ve devreye 50-41'lik skorla girdi.
Üçünü çeyrekte geri dönmeyi bilen Real Madrid, son periyotta üstünlüğünü korudu ve Olimpia Milano'yu deplasmanda 91-85 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 2'de 2 yaptı. Olimpia Milano ise ilk mağlubiyetini aldı.
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Mücaedelenin ilk çeyreğini 28-13 geride kapatan Real Madrid, ikinci periyotta farkı eritti ve devreye 50-41'lik skorla girdi.
Üçünü çeyrekte geri dönmeyi bilen Real Madrid, son periyotta üstünlüğünü korudu ve Olimpia Milano'yu deplasmanda 91-85 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 2'de 2 yaptı. Olimpia Milano ise ilk mağlubiyetini aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın