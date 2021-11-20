Real Madrid, Mbappe ve Haaland'ı kadrosuna katabilir!

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in bankada yeterince parası olduğunu ve Kylian Mbappe ile birlikte Erling Haaland'ı kadrosuna katmasının finansal olarak mümkün olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Real Madrid, Mbappe ve Haaland'ı kadrosuna katabilir!
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20 Kasım 2021 17:09
Real Madrid'in transfer politikası ile ilgili bu kez La Liga başkanı Javier Tebas'tan açıklama geldi. İspanyol futbol adamı, transferde adı geçen Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı birlikte transferlerinin mümkün olduğunu belirtti.

"İKİSİNİ BİRLİKTE TRANSFER EDEBİLİRLER"

Tebas, "Bankada, Mbappe ve Haaland'ı birlikte transfer edebilecekleri paraları var. Son dönemde fazla para harcamadılar, bunun yanında bazı satışlar da gerçekleştirdiler" dedi.

Real Madrid'in Mbappe için yaptığı teklifin reddedilmesini yorumlayan Tebas, "Bu benim için anlaşılmayan bir şey. PSG, 400 milyon euro kaybetti, 500 milyon euroluk maaş bütçesi var ve hala Mbappe için yapılan böyle bir teklifi reddedebiliyor. Şu an transferde Avrupa pazarına zarar veren kesinlikle Fransa'nın kontrol kurallarındaki başarısızlığı" ifadelerini kullandı.

PSG REDDETTİ!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe için yaz transfer döneminde yaptıkları 200 milyon euro'luk teklifin reddedildiğini geçtiğimiz haftalarda açıkladı.

Öte yandan, kariyerinde mutlaka Real Madrid forması giymek istediğini söyleyen Mbappe'nin sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.


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