Real Madrid, Mbappe için son teklifini yaptı!

İspanya La Liga devi Real Madrid'in, Paris Saint Germain ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe için 50 milyon euroluk bir teklif yaptığı ileri sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Mbappe için son teklifini yaptı!
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04 Ocak 2022 16:02
Real Madrid'in, yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.

İtalyan menajer Giovanni Brancini, Real Madrid'in, PSG'nin yıldız golcüsü Kylian Mbappe'ye 50 milyon euroluk yeni bir teklif yaptığını aktardı.

Haberde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldıza gelen bu teklifi Paris Saint Germain'in nasıl değerlendireceğinin bilinmediği ifade edildi.

Real Madrid geçen yaz transfer döneminde de 180 milyon euroluk bir rakamla Fransız kulübünün kapısını çalmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint germain formasıyla çıktığı 25 maçta, 18 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.


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