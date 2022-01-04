Real Madrid, Mbappe için son teklifini yaptı!

Real Madrid'in, yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.



İtalyan menajer Giovanni Brancini, Real Madrid'in, PSG'nin yıldız golcüsü Kylian Mbappe'ye 50 milyon euroluk yeni bir teklif yaptığını aktardı.



Haberde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldıza gelen bu teklifi Paris Saint Germain'in nasıl değerlendireceğinin bilinmediği ifade edildi.



Real Madrid geçen yaz transfer döneminde de 180 milyon euroluk bir rakamla Fransız kulübünün kapısını çalmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.



Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint germain formasıyla çıktığı 25 maçta, 18 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.





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