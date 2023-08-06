Real Madrid, Mbappe için 10 gün içinde teklif yapacak!

Avrupa Transfer Haberleri: Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden Real Madrid, Fransız yıldız için ilk teklifini 10 gün içinde yapmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Madrid, Mbappe için 10 gün içinde teklif yapacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2023 15:08
Golcü arayışlarını sürdüren Real Madrid'in Kylian Mbappe aşkı devam ediyor. 

Le Parisien'in haberine göre; İspanyol devi Real Madrid, Paris Saint-Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe için 10 gün içinde ilk teklifini Fransız ekibine sunacak.

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Mbappe'yi bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen PSG'nin Real Madrid'in teklifine sıcak bakacağı belirtilirken Fransız yıldızdan kazanabileceği en yüksek bonservis ücretini kazanmayı amaçladıkları ifade edildi. 

İKİNCİ MAÇA YETİŞTİRMEYİ PLANLIYOR 

Real Madrid'in ligin ilk haftasında karşılaşacağı Athletic Bilbao maçına yetiştiremese de 19 Ağustos tarihinde ligin ikinci haftasında oynayacakları Almeria karşılaşmasında Mbappe'yi sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery