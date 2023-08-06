Real Madrid, Mbappe için 10 gün içinde teklif yapacak!

Golcü arayışlarını sürdüren Real Madrid'in Kylian Mbappe aşkı devam ediyor.



Le Parisien'in haberine göre; İspanyol devi Real Madrid, Paris Saint-Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe için 10 gün içinde ilk teklifini Fransız ekibine sunacak.



Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Mbappe'yi bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen PSG'nin Real Madrid'in teklifine sıcak bakacağı belirtilirken Fransız yıldızdan kazanabileceği en yüksek bonservis ücretini kazanmayı amaçladıkları ifade edildi.



İKİNCİ MAÇA YETİŞTİRMEYİ PLANLIYOR



Real Madrid'in ligin ilk haftasında karşılaşacağı Athletic Bilbao maçına yetiştiremese de 19 Ağustos tarihinde ligin ikinci haftasında oynayacakları Almeria karşılaşmasında Mbappe'yi sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.



