Real Madrid masadan kalktı! İşte Chelsea'nin istediği rakam...

EDEN HAZARD, RUSYA'DA TRANSFERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Chelsea ve Real Madrid arasındaki Eden Hazard görüşmelerinden sonuç çıkmadı.Marca'da yer alan habere göre; iki takım bugün (16 Temmuz 2018) Eden Hazard'ın transferi için masaya oturdu. 2 yıllık kontratı kalan oyuncu için Real Madrid, Chelsea'den uygun fiyatı istedi. İngiliz basınında yer alan haberde, Chelsea'nin Eden Hazard için 226.5 milyon Euro (200 milyon Pound) bonservis talep etti.Real Madridli yetkililerin, bu cevabı duyar duymaz kulüp başkanı Florentino Perez ile görüştüğü ve ardından masadan kalkmaya karar verdikleri belirtildi. Chelsea'nin bu talebi üzerine Real Madrid cephesinin karamsarlığa düştüğü ve transferin şimdilik gerçekleşmesinin çok zor olduğu kaydedildi.2018 Dünya Kupası'nın en iyi ikinci oyuncusu seçilen Eden Hazard, son olarak Chelsea'den gelen yıllık 18 milyon Euro'luk teklifi kabul etmemişti.2018 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'yi 2-0 mağlup eden Belçika'da yıldız oyuncu Eden Hazard maç sonrası transfer itirafında bulundu. Chelsea'nin 27 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, maç sonrası yaptığı açıklamada Real Madrid transferi konusunda sinyaller verdi.Sürpriz bir şekilde geleceği hakkında konuşan Hazard konuyla ilgili ''Chelsea'de geçirdiğim 6 muhteşem yılın ardından belki de farklı şeyler keşfetmenin zamanı gelmiştir. Gidecek miyim kalacak mıyım, bunun kararını verebilirim ancak son noktayı Chelsea koyacak. Eğer gitmemi isterlerse, tercih edeceğim yeri biliyorsunuz'' ifadelerini kullandı.