Real Madrid maçı izle, Real Madrid Eibar maçı hangi kanalda

Yedek kulübelerinin büyüdüğü statlarda basın toplantıları da dijital yollarla olacak. Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. Her maçın 20. dakikasında ise sağlık çalışanları için statlarda alkış sesi yayınlanacak. La Liga'da 58 puanla Barcelona lider; 56 puanla da Real Madrid 2. sırada. Sevilla (47), Sociedad (46), Getafe (46) ve Atletico da(45) ilk 6'da yer alıyor. n ONUR DİNÇER

İspanya'da yeniden başlayacak La Liga ile beraber Real Madrid tarihe geçecek. Eflatun-beyazlıların ünlü stadı Santiago Bernabeu tadilatta olduğu için farklı bir yol izlendi. Real Madrid; La Liga'da kalan maçlarını altyapılar için kurulan 6 bin kapasiteli Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynayacak. Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Barcelona'nın 2 puan gerisindeki Real Madrid ilginç bir zirve mücadelesi verecek. Levante de bu süreçte La Nucia'da ikamet edecek.

La Liga'nın tekrar sahaya inmesinin ardından tüm gözler Barcelona'da olacak. Lionel Messi ve Luis Suarez tam 5 ay sonra yeniden sahaya çıkacak. 13 Haziran Cumartesi TSİ 23.00'da Mallorca'yı konuk edecek Barça'da sakatlığı tamamen geçen Suarez ve bir sıkıntısı olmayan Messi ilk 11'de yer alacak. Mundo Deportivo Gazetesi manşetten verdiği haberinde; 'Yine beraberler' ifadelerini kullandı. Koronavirüs nedeniyle sezonun ertelenmesiyle Suarez'in yetiştiği; Messi'nin de hazır hale getirildiği aktarıldı.

Koronavirüs sonrası futbola geri dönecek La Liga'da büyük heyecan yaşanıyor. Ligde bulunan 20 kulübün şehirlerinde adeta festival havası yaşanıyor. Şehirlere tüm takımların formaları ve bayrakları sokaklara asıldı. Sevilla, Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona gibi şehirlerde özel görüntüler dikkat çekti. Tüm takımların formaları tek tek meydanlara dizildi, seyircisiz maçlara rağmen heyecan yaratıldı.

İngiltere'den özel bir graffiti ustası da La Liga'nın geri dönüşünü duvarlara resmetti. Londra'dan Gnasher Murals, açılış resmi ve yıldız futbolcuların silüetlerini çizerek büyük beğeni topladı. Ayrıca La Liga da resmi hesaplarından geri dönüşü bir fotoğrafla paylaştı. Futbol topu içerisinde La Liga'daki 20 takımdan futbolcular yan yana dizilerek; 'Yeniden kazanmak için' sloganıyla geri dönüşü müjdeledi.

D-Smart platformu bünyesinde yayın hayatına devam eden spor içerikli tematik bir kanal olan Spor Smart, HD görüntü kalitesinde yayın yapıyor. D Smart 77. kanalda yer alan bu kanalda ekrana gelen yayınları izlemeniz için D Smart ya da D Smart Go abonesi olmanız gerekiyor.D Smart'ın HD kalitesiyle sunduğu ayda 19 TL'den başlayan zengin içerikli TV paketlerine abone olmak için www.dsmart.com.tr adresini ziyaret edebilir, 0850 266 00 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya size en yakın D-Smart bayisine uğrayabilirsiniz.D-Smart GO ile günlük yayın akışına bağlı kalmadan istediğiniz zaman istediğiniz yerde D-Smart paketiniz dahilindeki zengin D-Smart içeriğine televizyonunuzdan, bilgisayarınızdan, tabletinizden veya cep telefonunuzdan erişim sağlayabilirsiniz. D-Smart GO'yu yalnızca D-Smart GO ek paketi sahibi D-Smart aboneleri izleyebilir. D-Smart TV paketiniz kapsamındaki film, dizi, spor, canlı yayın, belgesel, çocuk içeriklerine D-Smart GO 'dan ulaşabilirsiniz. D-Smart GO'ya televizyonunuzdan erişim sağlamak için ethernet kablosunun bir ucunu D-Smart uydu alıcınıza diğer ucunu internet hizmeti alınan modeme bağlayın. D-Smart kumandanızda yer alan GO tuşuna basıp D-Smart GO'ya giriş yapabilirsiniz.D-Smart Online İşlemler kaydınız tamamlanmış ve ilgili hesabın eklenmiş olması durumunda D-Smart Online İşlemler kullanıcı adınız ve şifreniz ile www.dsmartgo.com.tr 'ye "Üye Girişi" ekranından giriş yapabilirsiniz. Online İşlemler kaydı tamamlanmamış ya da hesap ekleme yapılmamış olması durumunda www.dsmartgo.com.tr 'ye girerek "Kayıt Ol" ekranından bilgi girişinizi yapmanız gerekmektedir.Kayıt sırasında girmiş olduğunuz TC Kimlik No ve Cep Telefon numaranız D-Smart üyeliğinizde kullanılan bilgilerle aynı olmalıdır. Bilgileriniz aynı değilse 0850 266 0 266 numaralı çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz. Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra kayıt sırasında kullandığınız e-posta ve şifreniz ile üye girişi yaparak D-Smart GO dünyasına erişebilirsiniz.