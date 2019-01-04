  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Real Madrid, Maccabi engelini aştı

Real Madrid, THY EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv'i 91-76 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid, Maccabi engelini aştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2019 00:43
THY EuroLeague'in 16. haftasında Real Madrid, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti. Real Madrid baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Maccabi FOX Tel Aviv'i 91-76 mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid bu sonuçla EuroLeague'deki 13. galibiyetini alırken, Maccabi 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

THY EuroLeague'de bir sonraki hafta Real Madrid, deplasmanda Gran Canaria ile karşılaşacak. Maccabi ise bir sonraki hafta Buducnost'u konuk edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için