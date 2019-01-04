THY EuroLeague'in 16. haftasında Real Madrid, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti. Real Madrid baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Maccabi FOX Tel Aviv'i 91-76 mağlup etmeyi başardı.Real Madrid bu sonuçla EuroLeague'deki 13. galibiyetini alırken, Maccabi 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.THY EuroLeague'de bir sonraki hafta Real Madrid, deplasmanda Gran Canaria ile karşılaşacak. Maccabi ise bir sonraki hafta Buducnost'u konuk edecek.