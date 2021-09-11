Real Madrid mabedi Santiago Bernabeu'ya geri dönüyor

Real Madrid yenileme çalışmaları 1,5 yıldır devam eden Santiago Bernabeu Stadı'na 12 Eylül Pazar günü dönüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid mabedi Santiago Bernabeu'ya geri dönüyor
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11 Eylül 2021 10:32
Real Madrid kulübü, 1,5 yıldır yenileme çalışmalarının sürdüğü Santiago Bernabeu Stadı'na dönüyor.

12 Eylül Pazar günü Real Madrid'in Celta Vigo'yu konuk edeceği maçta Santiago Bernabeu Stadı'na dönecek olan Real Madrid bundan böyle maçlarını yeniden mabedinde oynayacak. 1 Mart 2020'den bu yana maçlarını tesislerinin içindeki Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayan Real Madrid, Celta Vigo maçıyla köklü yenilikler yapılan Bernabeu'ya kavuşmuş olacak.

Kapasitesi 82 bine çıkarılan, dışında ve içinde büyük makyajlama çalışmaları yapılan stat için 600 milyon euro harcandığı belirtiliyor.

Öte yandan Pazar günü oynanacak maça stat inşaatında çalışan tüm işçilerin de davet edildiği ve bu şekilde stadın gününde yetişmesi için çalışan ekiplere de jest yapılacağı belirtildi.


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