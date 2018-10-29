Real Madrid, Lopetegui ile yolları ayırdı!

"TAKIMIN KALİTESİ İLE TEKNİK HEYETİN KALİTESİ UYUŞMADI"

İşte Real Madrid'den yapılan açıklama:

, Barcelona karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardındanile yolların ayrıldığını açıkladı.B takımı Castilla'nın teknik direktörü Santiano Soları, geçici teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.Real Madrid, Julen Lopetegui yönetiminde La Liga'da 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 2 galibiyetle 6 puan topladı.Julen Lopetegui'nin, Real Madrid ile anlaşması sebebiyle Dünya Kupası öncesinde İspanya Milli Takımı'nda görevine son verilmişti.12 Haziran tarihinde Real Madrid'in başına geçen Lopetegui, La Liga ekibinde 4.5 ay çalışabildi."Real Madrid yönetim kurulu, yaptığı toplantının ardından Julen Lopetegui'nin kontratını fesh etme kararı almıştır.Bu karar, büyük bir sorumluluk gereği alınmıştır ve takımımızın hedefleri hala ulaşılabilirken gidişatı değiştirmek adına verilmiştir.Yönetim kurulu düşünmüştür ki, Ballon d'Or'a 8 aday veren futbol takımının kalitesi ile teknik heyetin kalitesi birbirine uyuşmamıştır. Tarihin hiçbir döneminde en iyi oyuncu ödülü için bu kadar çok aday çıkaran bir kadromuz olmamışken alınan sonuçlar kabul edilemezdir.Santiago Solari, salı gününden itibaren geçici olarak takımın kontrolünü alacaktır."