Real Madrid - Liverpool finalinin yankıları sürüyor

Fransız makamlarının, Paris'te İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan olaylarda İngiliz ekibini sorumlu tutmasının polis tutanaklarıyla çeliştiği ileri sürüldü.



Fransız basınında yer alan haberlerde, polisin, maçın başlama saatinin üç kez ertelenmesine neden olaylar sebebiyle 48 kişiyi gözaltına aldığı ve bunlardan 15'inin gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.



Haberlerde, gözaltı sebepleri arasında sahte bilet ve akreditasyon kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı iddia edildi.



Gözaltına alınan taraftarlar arasında İngiliz vatandaşı bulunmadığı aktarılan haberlerde, maç gecesi çok sayıda hırsızlık vakasının yaşanması nedeniyle ismi açıklanmayan bir şüpheli hakkında da birden fazla suç duyurusu yapıldığı kaydedildi.



Paris Emniyet Müdürü Dider Lellement'ın güvenlik zafiyeti olduğuna ilişkin eleştiriler üzerine, "stat ve çevresinde 60 bin kadar polisin görevlendirildiği" yönündeki açıklamasının ise sahadan gelen bilgilerle çeliştiği öne sürüldü.



Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, iddialar üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaylarda gözaltına alınan 29 kişinin yarısının İngiliz olduğunu, bunlardan 9'unun gözaltı gerekçelerinde "yasa dışı giriş" yazıldığını savundu.



"Fransa'nın başarısızlığı"



Öte yandan, Fransa uluslararası bir organizasyonu kötü yönettiği ve güvenliğin fiyaskoyla sonuçlandığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer aldı.



Çok sayıda uluslararası medya organı, maçın yaşanan olayların gölgesinde kaldığı organizasyon için "Fransa'nın başarısızlığı", "Kaos gecesi" ve benzeri başlıkları manşetlerine taşıdı.



Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ve İçişleri Bakanı Darmanin, bugün art arda yaptıkları açıklamalarda 30-40 bin kadar Liverpool taraftarının sahte bilet ve akreditasyonlarla stada girmeye çalıştığını ileri sürerek, yaşanan olaylardan İngiliz kulübünü sorumlu tutmuştu.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çok sayıda olay yaşanmış, bu nedenle maçın başlama saati 3 defa ertelenmişti.



Fransız polisi aralarında çocukların da olduğu taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.





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