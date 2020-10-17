Real Madrid, ligin yeni ekibine kaybetti

La Liga'da 6. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Cadiz, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Cadiz'in golü 16. dakikada Anthony Lozano'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 5 maça çıkan Real Madrid 10 puanda kalırken, ligin sürpriz ekibi Cadiz de puanını 10'a çıkardı.
ÖNCE DEVLER LİGİ, SONRA EL CLASICO
La Liga'nın 7. haftasında Cadiz, sahasında Villareal ile karşılaşacak. Real Madrid, aynı haftada El Clasico'da Barcelona'ya konuk olacak.
Real Madrid aynı zamanda hafta içinde Shakhtar Donetsk ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
Karşılaşmada Cadiz'in golü 16. dakikada Anthony Lozano'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 5 maça çıkan Real Madrid 10 puanda kalırken, ligin sürpriz ekibi Cadiz de puanını 10'a çıkardı.
ÖNCE DEVLER LİGİ, SONRA EL CLASICO
La Liga'nın 7. haftasında Cadiz, sahasında Villareal ile karşılaşacak. Real Madrid, aynı haftada El Clasico'da Barcelona'ya konuk olacak.
Real Madrid aynı zamanda hafta içinde Shakhtar Donetsk ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.