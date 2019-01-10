İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Bernabeu'da Leganes'i konuk etti. Ligde istenen performansı gösteremeyen Real Madrid, Leganes'i 3-0 mağlıp ederek tur için bir avantaj yakaladı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Sergio Ramos, 68. dakikada Lucas Vazquez, 77. dakikada Vinicius Junior kaydetti.
Kral Kupası son 16 turunda iki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 16 Ocak tarihinde oynanacak.
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Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Sergio Ramos, 68. dakikada Lucas Vazquez, 77. dakikada Vinicius Junior kaydetti.
Kral Kupası son 16 turunda iki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 16 Ocak tarihinde oynanacak.
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