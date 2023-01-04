Real Madrid kupada tek golle turladı

Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, 4. Lig ekibi Cacereno'yu deplasmanda 1-0 yenerek tur atladı.

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Real Madrid kupada tek golle turladı
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04 Ocak 2023 01:05
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, 4. Lig ekibi Cacereno'ya konuk oldu.

Príncipe Felipe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 1-0 kazanarak tur atladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Real Madrid'e galibiyeti getiren golü ise 69. dakikada Rodrygo kaydetti.

Bu sonuçla son 16'ya yükselen Real Madrid'in rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.

Real Madrid bu şahane golle turladı: 

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