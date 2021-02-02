Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı

Real Madrid'in 73 yaşındaki başkanı Florentino Perez'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber; AA
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Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı
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02 Şubat 2021 17:00
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, kulüp başkanı Florentino Perez'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Perez'in herhangi bir semptom göstermemesine karşın düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

73 yaşındaki Perez, 2009 yılından bu yana Madrid temsilcisinde kulüp başkanlığı görevini sürdürüyor.



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