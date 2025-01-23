Real Madrid, Kimmich ile görüşüyor

Real Madrid, Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich için harekete geçti.



Bild'de yer alan habere göre, İspanyol devi, Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek Joshua Kimmich ile temasa geçti ve görüşmelere başladı.



Kimmich için Real Madrid ihtimalinin çok ciddi bir seçenek olduğu belirtildi.



Joshua Kimmich'in adı daha önce de Manchester City ve Barcelona ile anılmıştı.



Bayern Münih'te bu sezon 28 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 7 asist yaptı.



