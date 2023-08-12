Real Madrid, Kepa transferine çok yakın

Thibaut Courtois'nın uzun süreli sakatlığının ardından kaleci arayışını sürdüren Real Madrid, Chelsea'den Kepa Arrizabalaga'yı satın alma opsiyonlu kiralamaya yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Kepa transferine çok yakın
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12 Ağustos 2023 12:12
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 12:15
Real Madrid, Thibaut Courtois'nın uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından kaleci arayışlarında sona geldi.

Nizaar Kinsella'nın haberine göre; Real Madrid, Chelsea forması giyen Kepa Arrizabalaga'yı satın alma opsiyonlu kiralamaya yaklaştı.

İki tarafın karşılıklı olarak anlaştığı belirtilen haberde, son pürüzlerin de giderilmesinin ardından İspanyol kalecinin Real Madrid'e katılacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Chelsea kalesini 39 karşılaşmada koruyan 28 yaşındaki eldiven 45 gol yerken 12 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.

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