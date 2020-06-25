Real Madrid kaptan Ramos'la liderliğe devam

Kaptan Sergio Ramos'un frikikten gol attığı maçta Real Madrid, Mallorca'yı sahasında 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Real Madrid kaptan Ramos'la liderliğe devam
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25 Haziran 2020 01:05
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Mallorca'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius (Dk. 19) ve Sergio Ramos (Dk. 56) attı.

Puanını 68'e çıkaran Real Madrid, ligin 30. haftasında Barcelona'dan aldığı lig liderliğini ikili averaj üstünlüğüyle devam ettirdi.

Ligde kalma mücadelesi veren Mallorca ise  26 puanla 18. sırada yer aldı.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesinde 32. hafta maçlarında 27 Haziran'da Celta Vigo-Barcelona, 28 Haziran'da Espanyol-Real Madrid karşı karşıya gelecek.



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