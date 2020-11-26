Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan maçı 3-2 kazanan Real Madrid, eksikleri olmasına rağmen İtalya'da da 2-0'la gülen taraf oldu.



Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada (penaltıdan) Eden Hazard ve 59. dakikada Rodrygo kaydetti.



Inter'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 33. dakikada 7 saniyede gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.



Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 727e yükseltti. Inter 2 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda gelecek hafta Inter, Mönchengladbach'a konuk olacak. Real Madrid de Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.



