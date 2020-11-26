Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan maçı 3-2 kazanan Real Madrid, eksikleri olmasına rağmen İtalya'da da 2-0'la gülen taraf oldu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada (penaltıdan) Eden Hazard ve 59. dakikada Rodrygo kaydetti.
Inter'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 33. dakikada 7 saniyede gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 727e yükseltti. Inter 2 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda gelecek hafta Inter, Mönchengladbach'a konuk olacak. Real Madrid de Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada (penaltıdan) Eden Hazard ve 59. dakikada Rodrygo kaydetti.
Inter'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 33. dakikada 7 saniyede gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 727e yükseltti. Inter 2 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda gelecek hafta Inter, Mönchengladbach'a konuk olacak. Real Madrid de Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.