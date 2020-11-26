Real Madrid, Inter'i bir daha yendi!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter'i İspanya'da ağırladığı maçta yenen Real Madrid, Milano'da da kazanan taraf oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Inter'i bir daha yendi!
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26 Kasım 2020 00:40
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan maçı 3-2 kazanan Real Madrid, eksikleri olmasına rağmen İtalya'da da 2-0'la gülen taraf oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada (penaltıdan) Eden Hazard ve 59. dakikada Rodrygo kaydetti.

Inter'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 33. dakikada 7 saniyede gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 727e yükseltti. Inter 2 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda gelecek hafta Inter, Mönchengladbach'a konuk olacak. Real Madrid de Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.



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