Real Madrid'in yeni sezon kozu Arda Güler!

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeni sezona oldukça iyi başlamaya hazırlanıyor.



Marca'da yer alan habere göre, Arda Güler'in sezon öncesi antrenör ekibinin kendisinden istediği şartlarına yerine getirdiği belirtildi. 19 yaşındaki futbolcunun hazırlıklarda kalitesini gösterdiği ve teknik heyeti etkilediği kaydedildi.



MILAN MAÇINDA İLK 11'DE!



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i 1 Ağustos'ta Milan ile oynanacak hazırlık maçında ilk 11'de oynatmayı planlıyor.



İspanyol devindeki ilk sezonunda sakatlıklar nedeniyle 12 maçta süre bulabilen Arda Güler'in, yeni sezonda Real Madrid'de daha fazla rol alması bekleniyor.



İspanyol devinde ikinci sezonuna hazırlanan milli futbolcu, Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta 6 kez gol sevinci yaşamıştı.





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