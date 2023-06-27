Real Madrid'in Valverde için istediği rakam!

Real Madrid, Uruguaylı futbolcusu Federico Valverde'nin bonservis fiyatını belirledi. İspanyol devi Valverde için gelecek 90 milyon euro'luk teklifleri kabul edebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'in Valverde için istediği rakam!
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27 Haziran 2023 20:22
İspanyol devi Real Madrid, adı sıkça transfer dedikodularıyla anılan Federico Valverde'nin satış fiyatını belirledi.

Buna göre Real Madrid, Uruguaylı orta saha oyuncusu için kapıyı 90 milyon euro'dan açıyor. 

El Nacional'in haberine göre Liverpool, satın almak istediği Valverde için Real Madrid'e teklifte bulundu. 

Liverpool'un 24 yaşındaki oyuncu için 70 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtilirken, Real Madrid'in oyuncu için 90 milyon euro istediği ifade edildi. 

İngiliz ekibinin, yıldız oyuncu için teklifini güncelleyebileceği aktarıldı. 

SÖZLEŞMESİ 2027

Sözleşmesi 2027 yılına kadar Real Madrid'de olan Valverde'nin bu yaz takımdan ayrılması olası gözüküyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI 

Real Madrid formasını bu sezon 56 kez terleten Valverde, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

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