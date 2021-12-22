Real Madrid'in savunma için yeni adayı: Joe Gomez

Savunmanın merkezine transfer yapmak isteyen Real Madrid'in, hedefinde Liverpool'un başarılı savunma oyuncusu Joe Gomez olduğu öne sürüldü.



Daily Mail, İspanyol ekibinin, Liverpool'un defans oyuncusu Joe Gomez'i izlediğini aktardı.



Real Madrid'in Daha önce savunma oyuncuları Antonio Rudiger (Chelsea), Jules Kounde (Sevilla) ve Pau Torres (Villarreal) ile de ilgilendiği biliniyordu.



24 yaşındaki İngiliz oyuncu Gomez, bu sezon sakatlığı sebebiyle sadece 9 maç oynayabildi.





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