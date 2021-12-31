Real Madrid'in Mbappe ve Haaland planı!

Real Madrid'in PSG'den Kylian Mbappe ve Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ile yaz transfer döneminde sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'in Mbappe ve Haaland planı!
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31 Aralık 2021 16:34
Real Madrid, yaz transfer döneminde iki yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

MBAPPE VE HAALAND

ESPN'de yer alan haberlere göre; Madrid'in Barcelona'nın yaşadığı finansal zorlukları değerlendirmek istediği ve Kylian Mbappe ve Erling Haaland ile 2022 yaz döneminde sözleşme imzalamak için hazır olduğu belirtildi.

4 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR

Madrid ekibinin, gelecek sezon sözleşmeleri sona erecek yüksek maaşlı futbolcular Gareth Bale, Isco, Luka Modric ve Marcelo ile yollarını ayırarak, Mbappe ve Haaland için maaş boşluğu açmak istediği vurgulandı.

MBAPPE BEDELSİZ, HAALAND...

Medyada yer alan haberde, İspanyol temsilcisinin, PSG ile sözleşmesi sona erecek Mbappe'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacağı, Haaland için ise PSG, Manchester United, Manchester City gibi takımlarla transfer yarışına gireceği ancak bu transferi bitirmesinin mümkün olduğu aktarıldı.


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