Real Madrid'in Mbappe ve Haaland planı!

Real Madrid, yaz transfer döneminde iki yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



MBAPPE VE HAALAND



ESPN'de yer alan haberlere göre; Madrid'in Barcelona'nın yaşadığı finansal zorlukları değerlendirmek istediği ve Kylian Mbappe ve Erling Haaland ile 2022 yaz döneminde sözleşme imzalamak için hazır olduğu belirtildi.



4 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR



Madrid ekibinin, gelecek sezon sözleşmeleri sona erecek yüksek maaşlı futbolcular Gareth Bale, Isco, Luka Modric ve Marcelo ile yollarını ayırarak, Mbappe ve Haaland için maaş boşluğu açmak istediği vurgulandı.



MBAPPE BEDELSİZ, HAALAND...



Medyada yer alan haberde, İspanyol temsilcisinin, PSG ile sözleşmesi sona erecek Mbappe'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacağı, Haaland için ise PSG, Manchester United, Manchester City gibi takımlarla transfer yarışına gireceği ancak bu transferi bitirmesinin mümkün olduğu aktarıldı.





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