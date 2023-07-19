Real Madrid'in bonuslar dahil 30 milyon Euro gibi bir bedelle Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, La Liga'ya kaydettirilen ilk oyuncu olarak göze çarptı. Diğer takımlar, henüz hiçbir oyuncusunu La Liga'ya kaydettirmedi
ANCELOTTI'DEN ÖNEMLİ KARAR
ABD basınına bir röportaj veren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sistem değişikliğine gideceğini duyurdu. İtalyan çalıştırıcı, "Kadromuza 3-4 tane genç yıldız katıldı. Orta sahada opsiyonumuz arttı. Bu sezon sistemimi değiştirmek zorundayım" ifadelerini kullandı.
'ORTA SAHADA BİRÇOK ÖNEMLİ OPSİYONUMUZ VAR'
Ancelotti, "Son yıllarda bize başarı kazandıran sistemimiz elbette önemliydi. Ama bu sezon farklı bir formasyon kullanmalıyız. Kadromuza önemli genç yıldızlar katıldı. Orta sahada birçok önemli opsiyonumuz var. Farklı bir formasyona geçiş yapmalıyız. ABD turu bu açıdan önemli bir sezon öncesi hazırlık olacak. Buradaki maçlarda denemeler yapacağız. Formasyon üzerinde çalışacağız. Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. Her hazırlık maçı önemli olacak" diye konuştu.
REAL MADRİD'İN 1 NUMARASI
Mundo Deportivo, Arda Güler'in Real Madrid tarafından La Liga'ya kaydettirilen ilk transferi olduğunu teyit etti. Diğer takımlar henüz yeni oyuncularını kaydettirmedi. İspanyol devi, Arda'yı kaydettirmek için 57 bin 809 euro ödedi.
ANCELOTTI'DEN ÖNEMLİ KARAR
ABD basınına bir röportaj veren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sistem değişikliğine gideceğini duyurdu. İtalyan çalıştırıcı, "Kadromuza 3-4 tane genç yıldız katıldı. Orta sahada opsiyonumuz arttı. Bu sezon sistemimi değiştirmek zorundayım" ifadelerini kullandı.
'ORTA SAHADA BİRÇOK ÖNEMLİ OPSİYONUMUZ VAR'
Ancelotti, "Son yıllarda bize başarı kazandıran sistemimiz elbette önemliydi. Ama bu sezon farklı bir formasyon kullanmalıyız. Kadromuza önemli genç yıldızlar katıldı. Orta sahada birçok önemli opsiyonumuz var. Farklı bir formasyona geçiş yapmalıyız. ABD turu bu açıdan önemli bir sezon öncesi hazırlık olacak. Buradaki maçlarda denemeler yapacağız. Formasyon üzerinde çalışacağız. Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. Her hazırlık maçı önemli olacak" diye konuştu.
REAL MADRİD'İN 1 NUMARASI
Mundo Deportivo, Arda Güler'in Real Madrid tarafından La Liga'ya kaydettirilen ilk transferi olduğunu teyit etti. Diğer takımlar henüz yeni oyuncularını kaydettirmedi. İspanyol devi, Arda'yı kaydettirmek için 57 bin 809 euro ödedi.