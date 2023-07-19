Real Madrid'in LaLiga'ya kaydettirdiği ilk oyuncu Arda Güler oldu

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki yıldız oyuncu, İspanyol devi tarafından La Liga'ya kaydettirilen ilk futbolcu oldu. İspanya'da diğer takımlar henüz futbolcu kaydettirmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Real Madrid'in LaLiga'ya kaydettirdiği ilk oyuncu Arda Güler oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2023 14:54
Real Madrid'in bonuslar dahil 30 milyon Euro gibi bir bedelle Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, La Liga'ya kaydettirilen ilk oyuncu olarak göze çarptı. Diğer takımlar, henüz hiçbir oyuncusunu La Liga'ya kaydettirmedi

ANCELOTTI'DEN ÖNEMLİ KARAR

ABD basınına bir röportaj veren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sistem değişikliğine gideceğini duyurdu. İtalyan çalıştırıcı, "Kadromuza 3-4 tane genç yıldız katıldı. Orta sahada opsiyonumuz arttı. Bu sezon sistemimi değiştirmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

'ORTA SAHADA BİRÇOK ÖNEMLİ OPSİYONUMUZ VAR'

Ancelotti, "Son yıllarda bize başarı kazandıran sistemimiz elbette önemliydi. Ama bu sezon farklı bir formasyon kullanmalıyız. Kadromuza önemli genç yıldızlar katıldı. Orta sahada birçok önemli opsiyonumuz var. Farklı bir formasyona geçiş yapmalıyız. ABD turu bu açıdan önemli bir sezon öncesi hazırlık olacak. Buradaki maçlarda denemeler yapacağız. Formasyon üzerinde çalışacağız. Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. Her hazırlık maçı önemli olacak" diye konuştu.

REAL MADRİD'İN 1 NUMARASI

Mundo Deportivo, Arda Güler'in Real Madrid tarafından La Liga'ya kaydettirilen ilk transferi olduğunu teyit etti. Diğer takımlar henüz yeni oyuncularını kaydettirmedi. İspanyol devi, Arda'yı kaydettirmek için 57 bin 809 euro ödedi.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery