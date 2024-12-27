Real Madrid'in hedefi Huijsen

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon özellikle savunma hattında büyük sorun yaşayan Real Madrid, bu bölgeyi transferle güçlendirmek istiyor.



Ocak ayında transfer düşünmeyen İspanyol devi, özellikle gelecek yaz bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor.



HEDEFTEKİ İSİM ORTAYA ÇIKTI



Real Madrid'in hedeflerinden birinin de Bournemouth forması giyen Dean Huijsen olduğu ortaya çıktı.



AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, 19 yaşındaki genç savunma oyuncusuyla ilgileniyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Bournemouth'ta bu sezon 13 maçta sahaya çıkan Huijsen, 2 kez gol sevinci yaşadı.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ



Bournemouth, genç savunma oyuncusunu yaz transfer döneminde 15.2 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'tan kadrosuna katmıştı.



Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Huijsen'in kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.



