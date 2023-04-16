Real Madrid'in Haaland planı

Erling Haaland ile ilgilenen Real Madrid, bu transferi gelecek yıl bitirmeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'in Haaland planı
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16 Nisan 2023 17:37
Borussia Dortmund'daki formunu Manchester City'de de sürdüren Erling Haaland için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Telefoot'un haberine göre, Real Madrid'in Norveçli golcü ile ilgilendiği belirtildi. İspanyol devinin Haaland'ı, Karim Benzema'ya halef olarak düşündüğü ve gelecek sezon kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon birçok talibi olmasına rağmen Manchester City'yi seçen Erling Haaland, İngiliz ekibindeki ilk sezonuna fırtına gibi başladı. 22 yaşındaki futbolcu, şu ana dek çıktığı 40 maçta 47 kez gol sevinci yaşadı.

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