"Real Madrid'in Haaland'ı alacak parası var"

İtalyan menajer Mino Raiola, verdiği son röportajda Real Madrid'in temsilciliğini yaptığı Erling Haaland'ı alacak parası olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Real Madrid'in Haaland'ı alacak parası var'
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01 Mayıs 2021 04:43
 

Ünlü İtalyan menajer Mino Raiola İspanyol AS gazetesine verdiği röportajda temsilciliğini yaptığı Haaland ile ilgili konuştu.

Raiola Haaland'ın astronomik bonservis ve sözleşme bedeli konusunda Real Madrid söylentilerine atıfta bulunarak, "Real Madrid'in Haaland'la sözleşme imzalayabilecek yeterince parası var" sözlerini kullandı. Oyuncunun doğal olarak dev kulüplerin transfer gözdesi olduğunu belirterek Real Madrid özelinde transfer bedelini karşılayacak güçte olduğunu belirtti.

İtalyan menajer ayrıca Avrupa Süper Ligi ile ilgili sorulan soruya da yanıt vererek, "Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin varlığına karar verecek olan halk olacaktır" diyerek konu üzerindeki tartışmalara katılmış oldu.

53 yaşındaki Carmine "Mino" Raiola'nın temsilciliğini yaptığı futbolcular arasında Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba, Marco Verratti, Moise Kean gibi yıldız isimler bulunuyor.



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