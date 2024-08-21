Real Madrid'in genç yıldızı ayrılıyor

Real Madrid'in genç futbolcusu Nico Paz, Serie A ekiplerinden Como'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'in genç yıldızı ayrılıyor
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21 Ağustos 2024 20:19
Real Madrid'in genç futbolcusu Nico Paz, Serie A ekiplerinden Como'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, Real Madrid ile 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

Öte yandan haberde Real Madrid'in Nico Paz için geri alma hakkını elinde bulundurduğu belirtildi.

19 yaşındaki Arjantinli orta saha, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 1 gol kaydetti.

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