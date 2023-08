Real Madrid'in 2020 yılında Flamengo'dan 30 milyon euro karşılığında transfer ettiği Reinier'in yeni adresi belli oluyor.



The Athletic'in haberine göre; Real Madrid, genç oyuncusu Reinier'in kiralık transferi için Frosinone ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki Brezilyalı on numaranın önümüzdeki sezon İtalya'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.



BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYORDU



Genç oyuncu için Girona, Las Palmas, Alaves başta olmak üzere birçok avrupa kulübünün devrede olduğu ancak Frosinone ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.



Sözleşmede satın alma opsiyon maddesinin yer almayacağı öne sürüldü.



HER SEZON KİRALANDI



Bu anlaşmanın ardından Reinier, Real Madrid'e geldiği sezondan bu yana her sezon kiralanmış olacak. Brezilyalı oyuncu daha önce Borussia Dortmund ve Girona takımlarına kiralanmıştı.



İSTATİSTİKLERİ



Kariyerinde toplam 75 karşılaşmaya çıkan Reiner 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.